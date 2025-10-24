Cristina Pedroche desvela qué diferencias nota entre su hija y su hijo: "Lo primero los huevos"

La presentadora ha sido entrevistada por Sonsoles Ónega para hablar sobre la maternidad. Pedroche ha hablado sobre cómo afrontar ser madre, ahora que tiene dos hijos, Laia e Isai.

Cristina Pedroche ha vuelto a la televisión después de ser madre de su segundo hijo, Isai. La presentadora, que, de nuevo, volverá a ser la encargada de despedir el año en Atresmedia junto a Alberto Chicote, ha sido entrevistada en 'Y ahora Sonsoles', donde se ha sincerado sobre cómo está siendo la experiencia de ser madre por segunda vez.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Pedroche hablaba con la periodista sobre la lactancia y un concepto llamado 'destete fisiológico'. Como cuenta a Sonsoles Ónega, además de darle el pecho a su bebé también le sigue dando el pecho a su hija mayor, Laia. Esto sorprende a la periodista, que le dice "tendrás que dejarlo algún día".

"¿Por qué la gente tiene tantas ganas de que dejemos de dar la leche?", responde Cristina, "yo soy un animal también, ¿por qué le tengo que dar la leche de vaca?". Pedroche cuenta que existe el 'destete fisiológico' con el que son los propios niños los que deciden cuándo quieren dejar de lactar. "Está entre los tres y los siete años", añade. La explicación de Pedroche ha dejado sin palabras a los zapeadores.

Cristina también ha hablado sobre las diferencias que existen entre su hija y su hijo. Pedroche hace un divertido comentario a Sonsoles al afirmar que la primera diferencia que noto fuero "los huevos". Cristina, además, cuenta que su hijo es más tranquilo. "Es un señor pachón y todo le viene bien", explica, "y la otra era una guerra constante".

