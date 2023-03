Dani Mateo presenta en el plató de Zapeando una nueva ronda de preguntas heavys. Esta vez, le toca a Miki Nadal ser el zapeador que responde a la incómoda pregunta de una espectadora. "¿Cuál de tus compañeros se mudaría a Andorra para pagar menos impuestos?", pregunta la joven.

"Iñaki Urrutia no se va, se queda aquí, ha montado hasta negocio", destaca Miki Nadal sobre su compañero, al que coloca el último en el ranking. Antes de él, Miki Nadal se coloca a sí mismo: "Yo ya no me voy, todo lo que debía ya lo he pegado". Entre Dani Mateo, Valeria Ros y Quique Peinado, ¿quién cree Miki Nadal que se mudaría antes a Andorra para pagar menos impuestos? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.

"A Dani Mateo le saca el dinero cualquier", destaca el zapeador, que habla sobre cómo ha sido estafado su compañero; "Ha dado más dinero a jetas que a Hacienda". "Al menos dos veces", detalla Quique Peinado en el plató, donde Dani Mateo bromea sobre el tema: "Quiero pensar que se puso bien con el dinero que yo le di".