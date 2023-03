"Buenas tardes y bienvenidos a Zapeando", inicia Dani Mateo el programa como cada tarde, y presenta a la mesa que le acompaña: "Hoy con la presencia de Maya Pixelskaya, Quique Peinado". Es en ese momento cuando se da cuenta de que se ha equivocado de zapeador y el que está a la mesa es Miki Nadal.

"¡Ay, qué he dicho!", espeta, y se pregunta: "¿En qué estaría yo pensando?". Y para disculparse se levanta y le da un beso en pleno directo, algo que logra convencer al de Zaragoza para que se quede en el programa, que 'amenazaba' con levantarse de la silla e irse: "Me iba a ir, pero ya no", comenta.

Tras esta cómica confusión, Dani Mateo continúa con las presentaciones de los colaboradores: "Iñaki Urrutia y Paz Padilla", dice para culminar haciendo referencia a Valeria Ros, que sorprende con un peinado de "caballo jerezano", comenta el catalán. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.