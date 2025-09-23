El padre de Lamine Yamal, en 'El Chiringuito': "Ha pasado algo muy raro, ha sido el mayor daño..."

MounirNasraoui, padre de Lamine Yamal, considera que su hijo se merecía el Balón de Oro al ser "el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia".

A pesar de que a lo largo del lunes comenzara a sonar cada vez con más fuerza el nombre de Lamine Yamal como nuevo Balón de Oro, OusmaneDembélé terminó levantando el galardón con el extremo culé segundo en las votaciones.

El jugador del Barça volvió a ganar el Trofeo Kopa a mejor jugador, pero muchos le veían en el escalafón más alto de la gala.

Así lo aseguró su padre en una entrevista exclusiva con 'El Chiringuito', asegurando que "aquí ha pasado muy raro".

"Creo que este es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia", afirmó MounirNasraoui.

Tras Dembélé y Lamine Yamal, Vitinha completó el podio del Balón de Oro por delante de Salah y Raphinha.