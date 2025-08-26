Así es el discreto collar de oro que, supuestamente, Lamine Yamal habría regalado a Nicki Nicole

Yamal ha organizado una impresionante fiesta de cumpleaños para la cantante y ha subido una fotografía con Nicole frente a una tarta de cumpleaños. Además, también se pueden ver numerosos globos con forma de corazón y rosas.

Parece que la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole ya es un hecho. El jugador del FC Barcelona le habría organizado una romántica fiesta de cumpleaños a la artista argentina. El futbolista subía, además, una fotografía con Nicki Nicole a su perfil de Instragram frente a una tarta.

"Si el amor se mide en globos de corazones y petalitos, Lamine está pillado hasta las cejas", afirma María Gómez. La zapeadora añade que a la pareja les falta una fotografía "cruzando los brazos". Y recurre a Iñaki Urrutia para mostrar el tipo de foto al que se refiere.

Además, gracias a las fotografías que han compartido, se ha podido saber lo que supuestamente le habría regalado Yamal a Nicole: un collar de oro con forma de muñequita y la letra 'n'. "Decimos supuestamente porque no se ha confirmado, pero la cantante lo colgó el mismo día y se parece sospechósamente al que le regalaron al propio jugador", comenta Nacho García.

"Es collar dice a gritos 'te quiero' y 'agenda un fisioterapeuta porque te van a doler las cervicales'", añade Iñaki Urrutia. Miki Nadal pregunta a los zapeadores si creen que la pareja va a durar. "Para la edad que tienen, a poco que duren dos meses, es muchísimo tiempo para ellos", afirma Nacho.