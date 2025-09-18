Dani Mateo reacciona a la suspensión del programa de Jimmy Kimmel: "Ven a por mí, Risketo"

El presidente Trump ya ha reaccionado a esta suspensión indefinida en su red social 'Truth Social' afirmando que Kimmel no tiene "ni un ápice de talento". Además, ha señalado sus dos próximos objetivos: Jimmy Fallon y Seth Meyers.

La cadena estadounidense ABC ha suspendido, de manera indefinida, el show de Jimmy Kimmel tras realizar un comentario sobre el asesino de Charlie Kirk. "Es la versión oficial de la cadena", expone María Gómez, "sin embargo, lo que se cree es que el motivo real es que quizá Trump no es muy fan de sus chistes".

Dani Mateo se ha quedado alucinado ante la noticia y no ha podido disimular su enfado. "¡Qué fuerte!", comenta. El presidente de Estados Unidos no ha dudado en comentar la noticia en su red social, 'Truth Social', afirmando que "le parece una gran noticia para América ya que Kimmel no tiene ni un ápice de talento". Además, apunta a dos nuevos objetivos: Jimmy Fallon y Seth Meyers.

"¡Menudo imbécil!", afirma Mateo, al conocer el mensaje de Trump. "Ven a por mí, Risketo, ven a por mí", dice el presentador, dirigiéndose al presidente. "Jiji, jaja, pero trabajas en El Intermedio", le advierte Quique Peinado.

"Trump está planeando cancelar 'Barrio Sésamo' porque Epi y Blas duermen muy juntitos", añade el zapeador. El presentador de Zapeando decide dirigirse de nuevo al presidente de EEUU. Se pone su gorra de Trump y le dice que ha hecho mucho por él poniéndose su gorra al hablar sobre EEUU y Trump, pero, le advierte: "No me la voy a volver a poner hasta que Jimmy Kimmel recupere su programa". "Dani Mateo y Rosa Parks, lo mismo es", comenta, irónica, Maya Pixelskaya.