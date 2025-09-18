ABC suspende "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por su monólogo sobre Charlie Kirk

¿Qué ha dicho? "Hemos tocado fondo durante el fin de semana, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al chico que mató a Charlie Kirk como cualquier otra cosa en lugar de uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", comentó Kimmel en su programa.

La cadena ABC ha retirado "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, lo que se considera parte de la campaña de Donald Trump contra sus críticos. Nexstar Media, que se opone a los comentarios de Kimmel, está en proceso de adquirir Tegna y necesita la aprobación de la FCC, cuyo presidente celebró la decisión de ABC. Trump, satisfecho con la cancelación, también apunta a Jimmy Fallon y Seth Meyers como sus próximos objetivos. Estas acciones se suman a su demanda contra 'The New York Times' y un incidente con un reportero australiano.

La caza de brujas de Donald Trump contra sus críticos se ha cobrado una nueva víctima. La cadena ABC ha anunciado la retirada "indefinida" del programa de Jimmy Kimmel de su parrilla televisiva después de los comentarios que hizo tras el asesinato de Charlie Kirk.

Nexstar Media, empresa que posee 200 canales locales por todo Estados Unidos que llegan al 70% de la población, emitió un comunicado en el que se oponen "firmemente" a los comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Kirk.

La compañía está en mitad de una operación para adquirir Tegna, uno de sus mayores rivales, y depende del visto bueno de la Federal Communications Commission (FCC). El presidente del organismo, Brendan Carr, celebró la decisión de ABC de prescindir de Kimmel. Carr fue nombrado por Trump en el cargo

Pero, ¿qué ha dicho Kimmel para que se haya quedado sin programa? Su comentario fue el siguiente: "Hemos tocado fondo durante el fin de semana, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al chico que mató a Charlie Kirk como cualquier otra cosa en lugar de uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político".

La decisión ha sido celebrada por el presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que habla de "buenas noticias". "El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje", ha escrito en su cuenta de Truth, donde también ha señalado a sus dos próximos objetivos: Jimmy Fallon y Seth Meyers.

Es más, cuando el show de Stephen Colbert fue cancelado por CBS, Trump escribió lo siguiente: "He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente. Tiene menos talento que Colbert".

Estas acciones del mandatario contra profesionales críticos con su Administración de los medios de comunicación se suman a su demanda multimillonaria contra 'The New York Times' y a su episodio de mandar callar a un reportero australiano en la Casa Blanca cuando le cuestionó sobre sus negocios.