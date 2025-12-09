VÍDEO | Boticaria García analiza la vacuna intranasal de la gripe para niños: "Tiene inmunidad buena y, además, local en la mucosa"

En plena epidemia de gripe, Boticaria García da las claves de las vacunas para afrontar con más y mejores herramientas el virus. En este vídeo, explica cómo es la novedosa vacuna intranasal que se recomienda para niños a partir de 2 años.

La gripe ya está por todas partes y este año se ha adelantado. Boticaria García analiza en el vídeo sobre estas líneas esta temporada de virus que podría ser más movida de lo normal, pero no más peligrosa.

Frente a la gripe, la vacuna sigue siendo no solo una buena herramienta, sino la más eficaz. Según los primeros datos de Reino Unido, con la vacuna en niños se ha reducido entre el 70 y 75% las hospitalizaciones, mientras que en adultos ha bajado entre el 30 y el 40%.

Este año, apunta Boticaria, "la vacuna contra la gripe está recomendada sistemáticamente para todos los niños de 6 a 59 meses", así como para niños y adolescentes entre 5 y 17 años, "incluso si están sanos". En el caso de las personas que convivan con menores o personas vulnerables, recuerda que "también es población de riesgo" y vacunarse sale gratis.

Entre las novedades, se recomienda administrar a los niños pequeños a partir de 2 años la vacuna intranasal, que tiene la ventaja de que "tiene una inmunidad buena y, además, local en la mucosa nasal", lo que también es más aceptable para los niños al sustituir el típico pinchazo por un spray nasal.

La contraindicación es para el caso de que los niños vivan con una persona de riesgo, pues al llevar esta vacuna virus vivos atenuados, existe un riesgo bajo de contagio durante los primeros días después de la vacunación.

