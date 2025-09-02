Contrata a unos mariachis para reconquistar a su exnovia y la pilla con otro en un 'momento íntimo'

Un joven argentino decidía tener un gesto romántico con su expareja. Lo que no se esperaba, seguro, es que Valentina, su exnovia, estaba conociendo a otra persona. No te pierdas la reacción del chico en el vídeo principal.

Un chico argentino decidía intentar reconquistar a su expareja. Para ello, decidía contratar a unos mariachis para sorprenderla y, sobre todo, ablandar su corazón ante el romántico gesto. Pero, lo que pasa finalmente, ha conseguido hacerse viral.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el joven se acerca hasta la casa de su ex con el grupo. Comienza a gritar su nombre desde la calle, pero, en la ventana, se pueden ver dos sombras que corresponden a su expareja y su acompañante.

El joven, para su desgracia, pilla a Valentina, su exnovia, con otro y, además, lo hace mientras ambos están teniendo un momento bastante íntimo. El joven, al darse cuenta, se gira decepcionado mientras que algunos miembros del grupo de mariachis se tapan la cara ante el incómodo momento.

"Creo que Valentina optó por gemir más alto para no escuchar a los mariachis", afirma Nacho García. "No lo había visto bien", comenta Isabel Forner, sorprendida, "están haciendo el ñiqui ñiqui". El comentario de Forner sorprende a Quique que pide que lo repita.