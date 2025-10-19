La inteligencia artificial hace bailar a Pedro Sánchez con Donald Trump: "Israel, Israel, qué bonito es Israel"

El Gran Wyoming señala que para muchas personas es vergonzoso ver "cómo baila todo el mundo al son de Donald Trump y su plan de paz". Por eso, el programa ha recurrido a esta tecnología para hacerlo realidad.

La firma del plan de paz para Gaza dejaba muchas incertidumbres. Tras la firma, Pedro Sánchez anunciaba que España iba a mantener el embargo de armas a Israel y lo condicionaba, además, a que el acuerdo de paz fuera efectivo. "Además, no cerraba las puertas al envío de tropas a Gaza para su futura reconstrucción", añade Sandra Sabatés.

Sánchez indicaba que la paz no podía significar olvidar lo sucedido en Gaza o "dignificar la impunidad". Además, señalaba que aquellos que habían sido actores principales del genocidio perpetrado deberían responder ante la justicia.

Donald Trump, por su parte, tras volver a Estados Unidos de su 'cumbre' de paz en Egipto, ha decidido amenazar a España por no haber aumentado el gasto en defensa, considerando ese hecho una falta de respeto para la OTAN.

El gran Wyoming manifiesta que le siguen llamando la atención las imágenes de Trump estrechando la mano a los diferentes dirigentes que acudieron a su 'cumbre de paz'. "A algunos les parecerá vergonzoso cómo baila todo el mundo al son de Donald Trump y su plan de paz, pero a la Inteligencia Artificial no le da vergüenza, le dan ganas de hacerlo realidad", añade.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, se puede ver al presidente estadounidense y a Pedro Sánchez bailando de la mano la canción 'En tus tierras bailaré' de Wendy Sulca, Delfín Quishpe y La Tigresa del Oriente.

