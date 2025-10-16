María José Gómez y Verdú te enseña a comer tortilla de patatas según marca el protocolo, en vídeo

Uno de los platos estrella de la gastronomía española es la tortilla de patatas y, además de generar conflicto por sus ingredientes, también es una elaboración que tiene sus normas de etiqueta. Descúbrelas en el vídeo principal

María José Gómez y Verdú visita Zapeando para explicar cómo debemos comer, según marca el protocolo, un plato estrella de la gastronomía española: la tortilla de patatas. Esta elaboración es perfecta, además, como parte de un menú de pícnic.

La experta en protocolo indica que, a la hora de cortarla, podemos hacerlo tanto en forma de triángulo como en forma de cuadrado. María José indica que se debe cortar en la intimidad, es decir, en la cocina, antes de llevarla a la mesa o si, por ejemplo, queremos comer fuera, debe llevarse ya cortada.

"La tortilla es un alimento tan blandito que solamente se debería partir con el tenedor, nunca con el cuchillo", explica la experta. Quique Peinado muestra cómo se come él los pinchos de tortilla: con un poco de pan. "Haces un bocadillito y aplastas bien", muestra. El zapeador indica que, además, para él la mejor técnica es "roer todo lo de fuera".

María José le dice que no debería hacer ese bocadillo ya que el pan solo se usa en momentos puntuales. "En este caso lo utilizarías para acompañar al tenedor si se te está resistiendo la tortilla", indica la experta en protocolo.

