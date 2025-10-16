Ahora

Consejos

María José Gómez y Verdú te enseña a comer tortilla de patatas según marca el protocolo, en vídeo

Uno de los platos estrella de la gastronomía española es la tortilla de patatas y, además de generar conflicto por sus ingredientes, también es una elaboración que tiene sus normas de etiqueta. Descúbrelas en el vídeo principal

Uno de los platos estrella de la gastronomía española es la tortilla de patatas y, además de generar conflicto por sus ingredientes, también es una elaboración que tiene sus normas de etiqueta. Descúbrelas en el vídeo principal

María José Gómez y Verdú visita Zapeando para explicar cómo debemos comer, según marca el protocolo, un plato estrella de la gastronomía española: la tortilla de patatas. Esta elaboración es perfecta, además, como parte de un menú de pícnic.

La experta en protocolo indica que, a la hora de cortarla, podemos hacerlo tanto en forma de triángulo como en forma de cuadrado. María José indica que se debe cortar en la intimidad, es decir, en la cocina, antes de llevarla a la mesa o si, por ejemplo, queremos comer fuera, debe llevarse ya cortada.

"La tortilla es un alimento tan blandito que solamente se debería partir con el tenedor, nunca con el cuchillo", explica la experta. Quique Peinado muestra cómo se come él los pinchos de tortilla: con un poco de pan. "Haces un bocadillito y aplastas bien", muestra. El zapeador indica que, además, para él la mejor técnica es "roer todo lo de fuera".

María José le dice que no debería hacer ese bocadillo ya que el pan solo se usa en momentos puntuales. "En este caso lo utilizarías para acompañar al tenedor si se te está resistiendo la tortilla", indica la experta en protocolo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo mantiene en libertad a Koldo aunque el juez cree que puede tener dinero oculto y vínculos en el extranjero
  2. El fracaso de Juanma Moreno con la reconstrucción de la sanidad andaluza: del escándalo de los cribados a las listas de espera
  3. Última hora de la guerra Rusia-Ucrania | Trump y Putin hablarán este jueves, 24 horas antes de recibir a Zelenski en Washington
  4. Ni tregua ni alivio: Gaza sigue sin agua ni comida mientras Netanyahu bloquea la entrada de ayuda humanitaria
  5. La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato por fraude fiscal
  6. ¿Es posible intervenir el mercado de la vivienda? Para los expertos la idea de 'una persona, una casa' choca con la normativa europea