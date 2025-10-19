Ahora

El vídeo de Nicki Nicole haciéndole de taxista a Lamine Yamal y sorprendiendo a una fan con una revelación sobre Duki

La cantante y compositora argentina es pillada por una fan mientras conduce un coche y de copiloto lleva a Lamine Yamal. Su admiradora aprovecha para hacer una pregunta que en nada tiene que ver con su relación con el futbolista.

Tatiana Arús lleva a Aruser@s Weekend este inesperado vídeo que una fan ha conseguido grabar de su cantante favorita, Nicki Nicole, fuera de los escenarios. Como puede verse en estas imágenes, la intérprete de 'Wapo Traketero' está haciendo de taxista para su pareja, Lamine Yamal, que estaba saliendo de los entrenamientos.

Su admiradora consigue grabar unas imágenes de ella al volante y aprovecha un semáforo y que tiene la ventanilla abierta para lanzarle una pregunta que en nada tiene que ver con su mediática relación con el famoso futbolista.

"¿Vas a estar en el show de Duki?", quiere saber su joven seguidora. "No lo sé", responde ella para su sorpresa. "Bueno, eso puede ser que sea un sí, porque no lo descarta", dice ilusionado Hans Arús en el plató del programa de laSexta.

