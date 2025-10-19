Ahora

Aruser@s Weekend

El vídeo del parto de una mujer en las escaleras del hospital: "No le da tiempo a llegar"

La mujer que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se ha puesto de parto y todo ha ido tan rápido que no le ha dado tiempo a llegar al paritorio. Su bebé nace en las escaleras del hospital.

El vídeo del parto de una mujer en las escaleras del hospital: "No le da tiempo a llegar"

El vídeo viral que os mostramos a continuación ha dejado boquiabiertos a nuestros amigos de Aruser@s, pero sobre todo, a nuestras amigas. En estas imágenes somos testigos del momento en el que una mujer da a luz en un hospital, sí... pero no precisamente en el paritorio.

Ha sucedido en Bolívar, Colombia. La señora puso de parto pero todo fue mucho más rápido de lo que esperaba. Es por ello que al final su bebé acabó naciendo en las escaleras del centro hospitalario.

"La parturienta da a luz a un bebé sano", informa Alfonso Arús para tranquilidad de todos los presentes en el plató del programa de laSexta. "Menos mal que hay gente buena que la ayuda", comenta Andrés Guerra.

Angie Cárdenas, madre de cuatro hijos, se muestra sorprendida con la facilidad de esta mujer para parir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Israel bombardea Rafah desde el aire tras un presunto ataque de milicianos contra las tropas israelíes
  2. La presidenta de AMAMA, sobre Juanma Moreno y los fallos en los cribados: "Todavía no se ha enterado dónde tiene el problema"
  3. Un atraco sin heridos en el Louvre obliga a cerrar el museo durante todo el día
  4. Miles de personas llenan las calles de EEUU en una jornada histórica contra "el rey Trump" y su deriva ultra: "Debe irse ya"
  5. Conmoción por el suicidio de la joven Sandra: ¿cómo detectar y reaccionar ante los casos de acoso escolar?
  6. Del gato negro de 'Sailor Moon' a Salem en 'Sabrina': la evolución del mito felino de la mala suerte a lo largo de los años