El sorprendente vídeo del perro que salva la vida a su dueña anciana yendo a buscar a la Policía

Este vídeo que recoge Aruser@s Weekend es uno de los 'superolés' más celebrados de la semana. En él somos testigos de cómo este perro le salva la vida a su dueña.

El sorprendente vídeo del perro que salva la vida a su dueña anciana contactando con la Policía

Nuestros amigos de Aruser@s no salen de su asombro con este sorprendente vídeo viral que llega también a la versión Weekend del programa. En él somos testigos de un momento que nos deja con la boca abierta.

La ayudante del sheriff patrulla con su coche por esta calle de Florida cuando un perro se acerca hasta ella con el objetivo de llamar su atención. "¿Dónde está tu dueña?", le pregunta ella, como puede escucharse en esta grabación.

Su dueña se había caído y no podía levantarse y el animal fue el encargado de llevar a la agente hasta ella, quien, todavía consciente, consiguió agradecerle el gesto a su mejor amigo de cuatro patas. "Eres un buen chico, la abuela te ama", le dice la anciana.

"Tiene que estar muy bien entrenado, porque lo normal del perro es que te caigas y que se ponga a darte lametones", comenta Hans Arús en el plató del programa de laSexta.

