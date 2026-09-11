Entre confeti de colores: una señora acaba por los suelos en su fiesta sorpresa de cumpleaños, en vídeo

Decidieron celebrar una fiesta de cumpleaños sorpresa, pero la cumpleañera, en lugar de saltar de alegría, se pega un susto terrible.

Celebrar una fiesta de cumpleaños es muy emocionante para mucha gente. Y, en ocasiones, todavía es más especial cuando esta fiesta es sorpresa. Pero, como señala María Gómez, estas pueden ser geniales "a no ser que te pases un poco con el susto".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, alguien decide darle una sorpresa a una señora por su cumpleaños. Cuando se abre la puerta para que entre en la sala, todos comienzan a gritar "¡sorpresa!" y activan unos cañones de confeti que lo llenan todo de papelitos de colores.

Pero la mujer, más allá de sorprenderse, se asusta mucho y termina en el suelo tirada. El suceso provoca que todos comiencen a reirse ante su 'accidente'. "Para el próximo cumpleaños ha pedido un desfibrilador y una colchoneta", comenta Quique Peinado.

"Ahorras dinero porque es cumpleaños y funeral", añade Dani Mateo, "la familia diciendo 'casi matamos a la abuela, pero... y lo que nos hemos reído'".

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