VÍDEO | "Prefiero una 'Bad Apples 2' a una 'Prácticamente magia 3' sin duda": Alberto Rey pone nota a los estrenos de la semana

Este viernes llega a los cines la secuela tardía de la película protagonizada por Nicole Kidman y Sandra Bullock y la comedia gamberra 'Bad Apples'. Alberto Rey comenta que mientras la primera es "mala", la segunda es "más inteligente de lo que parece".

Hoy es viernes y la cartelera se renueva con nuevos estrenos de cine entre los que destacan la secuela de 'Prácticamente magia' con Sandra Bullock y Nicole Kidman y la comedia gamberra 'Bad Apples'.

Alberto Rey ha visto las dos películas y nos habla de ellas en Zapeando. Sobre 'Prácticamente magia 2' se dirige a quienes consideran que la cinta original "es una película icónica que es parte de su educación sentimental".

"Pa vosotros es, porque es mala...", comenta el crítico de cine, que encuentra en ella el valor de reunir de nuevo a Kidman y Bullock, "que pertenecen a dos planetas distintos". Precisamente por ellas le da dos 'albertitos' a la película, porque "no quiero llevarme mal con ninguna de las dos".

'Bad Apples', entre lo punk ya la comedia accesible

'Bad Apples', por su parte, parte de una premisa interesante: una profesora de niños de 10 años secuestra a un alumno problemático y su clase se convierte en una balsa de aceite. En este caso, Alberto señala que le ha gustado la película, protagonizada por Saoirse Ronan "una de las actrices más interesantes del panorama desde hace muchos años".

La cinta, señala, "es muy gamberra y mucho más inteligente de lo que parece", si bien "se queda a medio camino entre la subversión punk y la comedia accesible". Sin embargo, lo tiene claro: "Prefiero una Bad Apples 2 a una Prácticamente magia 3 sin duda". De este modo, otorga tres 'albertitos' a este estreno.

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