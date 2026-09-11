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Intenta disimular

VÍDEO | Así 'escapa' una señora de una pedida de mano: arrastrándose por un sofá

El vídeo demuestra la importancia de saber escoger el momento y el lugar en el que realizar una pedida de mano. La mujer, al verse en medio de ese romántico momento, intenta disimular escapando como puede de la escena.

ZAPEANDO: Así 'escapa' una señora de una pedida de mano: arrastrándose por un sofá

María Gómez trae a Zapeando un vídeo que demuestra la importancia de saber elegir el momento y el lugar en el que realizar una pedida de matrimonio. Cuando tu tía está detrás del sitio que has escogido para hacerlo, tal vez no sea una buena idea.

En el vídeo se puede ver cómo un joven se dispone a ponerse de rodillas para hacerle la petición a su pareja, que está de pie delante de él. Al fondo de ellos dos, muy cerca, hay un sofá donde está su tía, que se ve atrapada en medio de esta romántica escena.

Al darse cuenta de lo que va a suceder y ver cómo la cámara está grabando, decide intentar 'escapar' disimuladamente para no salir en el vídeo. Para ello, se tumba e intenta desplazarse como puede por el sofá, intentando que no se le caiga el vaso que tiene entre las manos.

"Me ha encantado. Se la suda mucho si se casan o no, lo único que quiere es que no se le caiga el vino", señala Quique Peinado tras ver la cómica escena. Una apreciación con la que Dani Mateo coincide, destacando que ella ya está "preparadísima para el brindis".

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