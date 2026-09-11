VÍDEO | 'Aitana' cuenta en Zapeando cómo han ido sus vacaciones en Tailandia con Plex: "Pillamos una diarrea increíble..."

Leonor Lavado se convierte en la cantante, después de que ella haya pasado unos días en este país del Sudeste Asiático junto a su pareja.

Leonor Lavado estrena en Zapeando 'El paseíllo de la fama' donde va a comentar las noticias de la semana, pero poniéndose en la piel de los protagonistas. La cómica se hace eco del viaje que han hecho Aitana y Plex a Tailandia.

La pareja hizo una actividad de tirolinas, pero uno de los instructores, como se puede ver en un vídeo que ha subido el youtuber, no dudaba en piropear a la cantante. Esta, entre risas, se lo cuenta a su pareja que se pone un poco celoso.

'Aitana' cuenta que ella nunca se iría con un tailandés "porque la tienen muy pequeña". "La estatura", aclara, "no confundáis lo que quiero decir, ya sabéis que yo a Plex no lo cambio por nada". La 'cantante' cuenta que su viaje "ha sido una experiencia supermágica".

"Es verdad que pillamos una diarrea increíble, nos fuimos por la pata abajo, luego también me caí del tuk-tuk, me dieron cinco puntos en la frente... pero nos lo pasamos fantástico", añade. La 'artista', además, ha compuesto una canción sobre sus vacaciones.

"Él me dice que quiere mojar churro, yo le digo que mi Plex le va a dar duro", canta 'Aitana', "el me dice que no, que solo quiere estar con una superbuenorra".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido