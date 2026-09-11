VÍDEO | Alberto Rey reacciona a la foto viral de las estrellas de Hollywood reunidas para el cumpleaños de Clint Eastwood: "Yo elijo creer"

Esta semana se viralizaba una imagen que reunía a Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins, Jack Nicholson y Harrison Ford por el 96 cumpleaños de Clint Eastwood que no ha puesto de acuerdo ni a los detectores de IA. Alberto Rey da su opinión en Zapeando.

Esta semana el mundo del cine nos dejaba una fotografía icónica en la que las más grandes estrellas clásicas de Hollywood se reúnen para celebrar el 96 cumpleaños de Clint Eastwood.

El inconveniente es que todavía no sabemos si es real o, como apunta Iñaki Urrutia, "más falsa que una moneda de cuatro euros". En ella nos encontramos, además de Eastwood, a Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins, Jack Nicholson y Harrison Ford.

"Entre los seis suman 596 años, 13 Óscars y el mismo número de revisiones anuales de próstata", comenta Iñaki. Alberto, por su parte, señala que se ha pasado la foto por dos detectores de IA. Mientras uno dice que es falsa al 85%, el otro señala que es real al 97%, "un poco como cualquier historia que venga de Hollywood".

"Si me preguntáis a mí yo elijo creer, que están en la flor de la vida, que los análisis fetén y como si quieren hacer un remake de Aliens con ellos como marines y Cher como el xenomorfo. Es más, acabo de exigir esta película", comenta el crítico de cine, que recuerda que hace más de 20 años Eastwood "hizo aquella película de los abuelos astronautas y eran como unos yayos y nos reíamos muchísimo, pero ya han pasado 20 años".

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