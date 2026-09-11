Dimite Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, tras la publicación de los informes del CNI

El contexto El delegado echó balones fuera y apuntó al jefe de Gabinete por la llamada que mantuvo con el CNI en la que le alertaron de la posible entrada masiva de migrantes.

Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha dimitido este viernes tras la publicación de los informes del CNI, según ha informado Melchor León (PSOE) a laSexta.

Esta dimisión se produce después de que el delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, le haya apuntado directamente por, supuestamente, no notificarle de una llamada que mantuvo con el CNI días antes de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en Ceuta.

Esta llamada tuvo lugar el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Por la noche, pasadas las 21:30 horas, se registró una llamada de 11 minutos entre la Delegación y el CNI. Un contacto que se ha conocido este miércoles tras la publicación de los documentos desclasificados que ha publicado este miércoles el Gobierno.

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