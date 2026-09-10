VÍDEO | Anna Simon desvela cuáles son las 'poses sigma' en las batallas de 'farmear aura': así son los movimientos infalibles para petarlo

'Six seven', 'meowing', 'chin touch', 'looking away'... probablemente si no sabes cómo son las batallas de 'farmear aura' esto no te diga nada, pero Anna Simon desvela en Zapeando que son los movimientos clave para molar más que nadie.

En su vuelta a Zapeando, Anna Simon nos habla de uno de los últimos fenómenos entre los jóvenes: las batallas de 'farmear aura'. La zapeadora nos cuenta además cuáles son los movimientos infalibles para petarlo, lo que se conoce como las "poses sigma".

La primera es el 'mewing', que consiste en mandar callar y luego señalarte el perfil de la mandíbula. Un movimiento que, explica Anna, significa "que tengo clase, que molo".

El segundo es el conocido 'six seven', donde se mueven las manos imitando el movimiento de una balanza. Para este movimiento, apunta que "es mejor movimientos rápidos, que no altos".

También tenemos el 'chin touch', o tocarse la barbilla en un gesto con el índice y el pulgar, "entre celebración de futbolista y estoy pensando la pregunta del Trivial", indica la zapeadora.

El último movimiento se llama 'looking away', que se trata de "desviar la mirada hacia un lado y poner caras serias como hace La Roca Johnson en toda sus pelis".

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