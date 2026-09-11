Madring ya está aquí: el espectáculo de la F1 vuelve a Madrid 45 años después con 467 millones de impacto y con 345.000 asistentes esperados

Los detalles Tras esa carrera en el Jarama de 1981, la capital recibe al Gran Circo en una pista semiurbana en torno a Ifema y Valdebebas tan rápida como técnica que cuenta con el atractivo de 'La Monumental', la curva con mayor peralte de todo el Mundial. No queda una sola entrada.

La Fórmula 1 regresa a Madrid por primera vez desde 1981, con el Gran Premio de España programado para 2026 en un circuito semiurbano de 5,4 kilómetros alrededor de Ifema y Valdebebas. La pista, que recuerda a trazados como Jeddah, combina tramos técnicos y rápidos, destacando la curva 12 con un peralte del 24%. Se espera una asistencia de 345.000 espectadores, generando un impacto económico de 467 millones de euros y 8.850 empleos. Madrid ha implementado un plan de movilidad, reforzando el transporte público para facilitar el acceso. La seguridad contará con más de 1.300 agentes, mientras que la F1 estará en Madrid hasta al menos 2035.

Mucho ha llovido. Mucho tiempo ha pasado. Mucho ha transcurrido desde ese 1981 en el que Gilles Villeneuve, con su Ferrari, ganó la última carrera de F1 celebrada en Madrid. Ganó la, mejor dicho, última carrera celebrada en Madrid hasta este 2026. Porque la capital está de vuelta. Porque está de regreso con el Gran Premio de España. Porque todo está listo para que los monoplazas, 41 años después de esa visita al Jarama, pongan los motores en marcha en la Madring.

En una pista semiurbana que consta de 22 curvas repartidas en tramos de vía pública y secciones permanentes de nueva construcción. Todo, en torno al Ifema y Valdebebas, donde se ha creado un asfalto de 5,4 kilómetros tan rápido como técnico con secciones muy complejas donde destaca 'La Monumental'.

Donde destaca esa curva 12 que consta de más de 550 metros y que tiene un peralte del 24%. Que es, con diferencia, la más larga de todo el Mundial en ese sentido. Es la pieza reina de una pista donde tan o más importante será el manejo al volante como el motor.

Porque tiene de todo. Porque tan rápido hay una sucesión de curvas complejas donde todo error será fatal como hay alguna recta importante donde las unidades de potencia habrán de dar lo mejor de sí. Es lo que han creado en Ifema. Es lo que llevan diseñando desde que en abril de 2025 se colocase la primera piedra de una pista que ya está lista para la acción.

Imagen de Madring

Que ya tiene a todas las miradas pendientes de lo que pase en la capital de España. Que es la gran novedad de todo el Mundial 2026 y que, a espera de lo que suceda, recuerda a trazados como Jeddah. La F3 ya ha dado alguna que otra muestra de lo que se espera, con un festival de banderas rojas por la cercanía de los muros. Por la escasa presencia de escapatorias. Porque en Madring, como en Mónaco o Singapur, la precisión es clave para quedarse en un 'casi' y no estampar el monoplaza contra las protecciones.

¿Una pista para Alonso?

Mucho esperan en Madrid del regreso de la F1. De una competición que, tras el cambio normativo en 2026, tiene a Mercedes en vuelo con Ferrari y McLaren por detrás. Que cuenta, además, con el siempre combativo Max Verstappen y un Red Bull que tiene trabajo por delante. Y que, claro está, tiene en parrilla tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz con el Aston Martin y el Williams. El asturiano, en ese sentido, sonríe tras dejar atrás Monza y llegar a una pista donde el motor Honda no debería ser tan determinando como el chasis creado por Adrian Newey.

Alonso, en el Madring

La afición no va a faltar a la cita. Con una audiencia global de más de 800 millones y otra que en televisión acumulada supera los 1.500 millones por temporada, Madring va a lucir un lleno total con una afluencia de cerca de 345.000 espectadores. En su mayoría, extranjeros, con cerca de 5.000 habitaciones hoteleras para el personal de la organización y unos 29,5 millones de euros esperados en facturación y ocio nocturno en apenas tres días de competición.

Porque en términos económicos se prevé que la F1 deje en Madrid un impacto económico de 467 millones de euros y unos 8.850 de empleos generados. Son datos de un estudio de PwC a partir de datos reales de venta e inversión para la puesta en marcha del evento y supondría el 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la Comunidad de Madrid.

Refuerzo total en transporte público

Ante tal situación, Madrid ha diseñado un plan de movilidad estimando que "más del 80% de los asistentes" al evento use el transporte público para acudir a la pista. Buscan que sea el evento "mejor conectado del calendario" y, viendo las conexiones que hay, podrían lograr su objetivo. Metro, autobuses de EMT, Cercanías y, además, está apenas a 15 minutos del centro de Madrid y a cinco del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas.

Para hacer frente al evento, la Comunidad de Madrid reforzará las líneas 8, 4 y 5 de Metro, mientras que Renfe hará lo propio con los servicios de Cercanías a través de la estación de Valdebebas.

En cuanto a la EMT, aumentará la oferta de las líneas que circulan por el entorno, aunque podrían variar su itinerario. La línea interurbana 828, que conecta Madrid-Canllejas con Alcobenas y la Universidad Autónoma, realizará 39 expediciones por día, con frecuencias de entre 35 y 65 minutos en ambos sentidos.

Además, se habilitarán cinco lanzaderas gratuitas: MR3 Feria de Madrid-Valdebebas (que conectará las zonas norte y sur del circuito, a ambos lados de la M-11; MR1 Metropolitano-Feria de Madrid-Valdebebas; MR2 Canillejas-Feria de Madrid; MR4 Valdebebas-Plaza Castilla; y MR5 Feria de Madrid-Avenida de América.

Varias personas, caminando por la pista de Madring

Y es que esta pista es una de las que mejores conexiones tiene de todo el Mundial. Con una directa con la línea 8 de Metro, cuenta con los autobuses 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125, 172 además de Cercanías en Valdebebas, hasta donde se puede llegar desde Atocha, recoletos o Nuevos Ministerios haciendo trasbordo en Chamartín.

Aparte del transporte público, el plan contempla cerca de 11.850 plazas de estacionamiento para vehículos privados distribuidas entre Ifema y diferentes puntos del entorno, como el parque Juan Carlos I, el estadio Metropolitano y la Ciudad Real Madrid.

Se reservarán también 270 plazas para autocares, para facilitar el acceso de los grupos que se desplacen desde otros puntos de España, al igual que zonas específicas para taxis y VTC.

En cuanto a la seguridad, el dispositivo estará integrado por unos 1.300 agentes de Policía Nacional, a los que se sumarán otros 200 efectivos de la Guardia Civil y cerca de un millar de policías municipales de la capital.

Horarios del fin de semana

Ahora ya solo queda lo que queda. Queda que empiece el espectáculo. Queda que el semáforo se ponga en verde en una jornada de viernes que cuenta con la F3 y la F2. Que tiene a ambos torneos en liza para antes de que comience la Fórmula 1 y que será la antesala al Gran Circo. A las dos primeras sesiones de Libres de un Mundial que vuelve a Madrid 41 años después.

A las 13:30 es la primera. A las 17:00 es la segunda. El sábado, tras la carrera al sprint de la F2, llega a las 12:30 la sesión de Libres 3 para que acto seguido les toque correr a los F3 en la carrera corta. El fuego real en la F1, a las 16:00 con la clasificación.

De izquierda a derecha: Tsunoda, Verstappen, Lindblad y Lawson

El domingo, el día grande. El semáforo se pone en verde a las 09:45 con la carrera de F3 para que a las 11:25 haga lo propio la F2. A las 13:00 se espera que tenga lugar el 'drivers parade' de la F1 y que, por fin, llegue esa vuelta de formación a las 15:00. Para que a las tres de la tarde, en horario peninsular español, dé comienzo la primera carrera en Madrid en los últimos 45 años.

Todo vendido en Madring

La expectación es máxima. Se han vendido más de 100.000 entradas de grada y la zona de 'hospitality', que contará con la mayor oferta de su tipo en Europa. Serán más de una docena de experiencias premium situadas en los principales puntos de la pista, desde esa recta principal al entorno del paddock pasando por, claro está, 'La Monumental', la salida del túnel y la curva 13.

Entre otros espacios, la oferta incorpora Club 91, The Boxes, Podium Stands y Skyboxes en la recta principal; La Azotea y El Mirador en 'La Monumental'; Traction Club, Traction Suites y La Terminal junto a la salida del túnel, e Ignitiun Club en la curva 13.

Es lo que llega con la F1. Es lo que viene con esta primera prueba en la capital desde 1981. Desde ese lejanísimo Gran Premio celebrado en el Jarama y vencido por Ferrari con Villeneuve al volante. Muchos ni se acuerdan; otros tantos, ni habían nacido. Ahora, en 2026, el Gran Circo llega a la capital de España para quedarse, al menos, hasta 2035. Madring, preparada para la acción.

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