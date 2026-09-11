Detienen en casa de su madre al responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares

Del lujo millonario a ser repartidor en Colombia: así cambió de vida el estafador Charly tras darse a la fuga

Los detalles El detenido fue condenado a 14 años y 9 meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Pero se encontraba prófugo desde diciembre de 2025.

La Guardia Civil ha detenido en Calella (Barcelona) a un hombre buscado por una estafa inmobiliaria denunciada en 2018. Condenado a 14 años y 9 meses de prisión por estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, el individuo estaba prófugo desde diciembre de 2025 tras no comparecer ante el tribunal. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Illes Balears lo localizó en Barcelona, oculto en un domicilio de Calella, con apoyo familiar. El caso, de gran repercusión mediática, involucró a una conocida inmobiliaria y el detenido ya había huido a Colombia en 2020.

La Guardia Civil ha detenido esta mañana en la localidad de Calella (Barcelona) a un hombre sobre quien pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como orden europea e internacional de detención, por una estafa inmobiliaria denunciada en el año 2018, la mayor conocida en Baleares.

El detenido fue condenado por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Illes Balears, a 14 años y 9 meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Tras no comparecer ante el tribunal para la notificación de la sentencia, se encontraba prófugo desde diciembre de 2025.

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Illes Balears llevaron a cabo una investigación que permitieron situarlo en la provincia de Barcelona y determinar que podría estar recibiendo apoyo de su entorno familiar y que se ocultaba en un domicilio de Calella.

Tras obtener de la Audiencia Provincial de Illes Balears la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, la mañana de hoy se ha llevado a cabo el operativo por agentes desplazados desde Baleares con el apoyo de la Guardia Civil de Barcelona, siendo finalmente localizado y detenido oculto en un hueco de la vivienda.

Caso muy mediático

En el año 2018 se denunciaba y se investigaba una estafa inmobiliaria de gran repercusión mediática, debido al gran número de víctimas y a la cantidad de dinero estafada, en el que se veía implicada una conocida inmobiliaria, habiendo protagonizado además el ahora detenido una anterior fuga a Colombia durante la fase de instrucción, donde ya fue localizado y detenido en el año 2020.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido