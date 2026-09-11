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Estaba fugado

Detienen en casa de su madre al responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares

Los detalles El detenido fue condenado a 14 años y 9 meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Pero se encontraba prófugo desde diciembre de 2025.

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La Guardia Civil ha detenido esta mañana en la localidad de Calella (Barcelona) a un hombre sobre quien pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como orden europea e internacional de detención, por una estafa inmobiliaria denunciada en el año 2018, la mayor conocida en Baleares.

El detenido fue condenado por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Illes Balears, a 14 años y 9 meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Tras no comparecer ante el tribunal para la notificación de la sentencia, se encontraba prófugo desde diciembre de 2025.

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Illes Balears llevaron a cabo una investigación que permitieron situarlo en la provincia de Barcelona y determinar que podría estar recibiendo apoyo de su entorno familiar y que se ocultaba en un domicilio de Calella.

Tras obtener de la Audiencia Provincial de Illes Balears la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, la mañana de hoy se ha llevado a cabo el operativo por agentes desplazados desde Baleares con el apoyo de la Guardia Civil de Barcelona, siendo finalmente localizado y detenido oculto en un hueco de la vivienda.

Caso muy mediático

En el año 2018 se denunciaba y se investigaba una estafa inmobiliaria de gran repercusión mediática, debido al gran número de víctimas y a la cantidad de dinero estafada, en el que se veía implicada una conocida inmobiliaria, habiendo protagonizado además el ahora detenido una anterior fuga a Colombia durante la fase de instrucción, donde ya fue localizado y detenido en el año 2020.

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