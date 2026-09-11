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Luto en la Casa Real nórdica

Muere a los 94 años la princesa Astrid de Noruega, dos semanas después del fallecimiento de su hermano el rey Harald

¿Qué ha pasado? El palacio real ha informado a través de un comunicado de la muerte de la hermana mayor del difunto rey, en cuyo funeral estuvo hace apenas dos días. "La princesa representó a la Casa Real con calidez y dedicación", ha expresado el rey Haakon VIII.

La princesa Astrid de Noruega, en una foto de archivo La princesa Astrid de Noruega, en una foto de archivoReuters
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Nuevo día de luto en la Casa Real de Noruega. La princesa Astrid, apenas dos semanas después del fallecimiento de su hermano el rey Harald, ha muerto a los 94 años según ha informado el palacio real en un comunicado.

"La princesa Astrid siempre mostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y espíritu contagioso", ha señalado el rey Haakon VIII.

El monarca escandinavo ha afirmado que Astrid "representó a la Casa Real con calidez y dedicación". "A los 22 años, tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Martha", ha recordado.

Además, ha señalado que fue "un gran apoyo" para el recién fallecido rey Harald V y "para el resto de la familia": "Aprendimos mucho de ella. Nunca tuvo miedo de expresar su opinión".

"Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid", ha dicho.

Astrid, hermana mayor del difunto rey Harald, hizo su última aparición pública en el funeral del monarca, celebrado el miércoles 9 de septiembre.

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