Antonio Narváez, el ponente de la resolución del Supremo sobre la 'ley de nietos': un admirador de Feijóo que en 2023 ya compró el bulo del pucherazo de Indra

Los detalles La hemeroteca desvela los lazos del magistrado del Supremo que redacta la resolución de la 'ley de nietos' en la que se suspende cautelaremente el derecho al voto de miles de nacionalizados españoles. Ya en 2023 mostraba su preocupación a Feijóo dando validez al bulo del pucherazo y el recuento de Indra.

El juez del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, ha sido protagonista en el último conflicto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Justicia. Narváez, quien redactó la resolución sobre la 'ley de nietos', expresó su deseo de que el PP ganara las elecciones, afirmando que las leyes del Gobierno de Sánchez debían ser "desmontadas". El juez, vinculado al PP desde 2014, ha sido criticado por dar validez a teorías de fraude electoral promovidas por la derecha. El Tribunal Supremo considera que la 'ley de nietos' podría afectar el resultado electoral, destacando el aumento de electores en el extranjero y la posible incertidumbre sobre los resultados.

El círculo se cierra. Un vistazo a la hemeroteca desvela el quién es quién en el último frente del Gobierno de Pedro Sánchez con la Justicia. El juez del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, encargado de redactar la resolución sobre la 'ley de nietos, que deja en suspenso de forma temporal el voto de miles de nuevos nacionalizados, expresó al líder del PP Alberto Núñez Feijóo su deseo de que ganaran las elecciones. "Personalmente, digo que ojalá y ya me significo", aseguraba Narváez en 2023.

La noticia, avanzada en su momento por el diario El País ya dio para muchos titulares sobre la relación de la justicia y los políticos. En plena precampaña electoral, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo celebraba una cena con fiscales de la AF, asociación de fiscales más conservadora. Allí, los fiscales, entre ellos Antonio Narváez, pedían según ese medio al presidente 'popular' que cuando llegara a Moncloa "desmontara" las leyes del Gobierno de Sánchez.

Así, Narváez mostraba su deseo de que el PP alcanzara el Gobierno, alertaba de los pactos del PSOE de Euskadi con los que denominaba "filoetarras" y daba validez al bulo de entonces sobre un "pucherazo" que perjudicara a la derecha sirviéndose de la empresa Indra, la empresa que históricamente se encarga del recuento de votos.

Narváez fue entre 2014 y 2023 miembro del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, después regresó como fiscal al Supremo y desde septiembre de 2025 es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Ahora, como ponente que ha redactado la resolución sobre la 'ley de nietos', Narváez da alas a las teorías sobre un pucherazo que desde la derecha y la ultraderecha defienden.

El Tribunal Supremo considera que la 'ley de nietos' representa un "peligro fundado y real" para el resultado de futuras elecciones y expresa su temor a que la inscripción de nuevos electorales, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, afecte "al resultado electoral deseado por los españoles".

La Sala hace hincapié en el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA residentes en el extranjero" y apunta a la afectación "a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados", además de generar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral".

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