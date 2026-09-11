Ayuso dispara contra todos y reconoce ahora estar a favor de una "residencia oficial" para los presidentes en Madrid: "Me parecería muy bien"

¿Qué ha dicho? En el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, la 'popular' ha sacado toda su artillería contra un Pedro Sánchez al que tilda de "farsante y mentiroso" y contra otros líderes como Illa: "Qué poca vergüenza".

Isabel Díaz Ayuso ha sido contundente en el Debate sobre el Estado de la Región, abordando de manera indirecta las críticas sobre su ático. La presidenta de la Comunidad de Madrid defendió su gestión comparándose con otros líderes, afirmando que no vive en palacios y que paga sus propias vacaciones. Criticó a Salvador Illa por su residencia oficial y mencionó los lujosos áticos de Óscar López y Ana Redondo. También aludió a las residencias de Pedro Sánchez y cuestionó el alquiler de un chalé para Delcy Rodríguez. Ayuso se defendió de las críticas sobre sus viajes oficiales, especialmente a México, y acusó a sus adversarios de boicotear sus iniciativas.

Isabel Díaz Ayuso ha ido con todo en el Debate sobre el Estado de la Región. En el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región. La presidenta de la Comunidad de Madrid, tras todas las palabras que ha habido en la sesión sobre su ático, ha sacado toda la artillería apuntando contra todo y contra todos pasando de puntillas sobre el asunto y afirmando que le parecería "muy bien que cualquier presidente madrileño tenga una residencia oficial".

"Soy de los pocos presidentes autonómicos que tiene su sueldo congelado. Me pago mis vacaciones y no vivo en palacios como sus jefes. Ahora, tras 20 años, he vuelto a vivir en un piso de alquiler, ¿y dónde viven sus jefes, en qué palacios?", ha dicho.

Luego, a la carga: "Salvador Illa ha hecho que su residencia oficial sea un palacete, qué poca vergüenza. Todas las comunidades autónomas tienen en su propiedad inmuebles y viviendas de uso residencial".

"Y hablemos de los áticos de lujo de Óscar López y Ana Redondo en La Castellana, zona humilde donde las haya. Y de La Mareta, de las Marismillas en Doñana, de Quintos de Mora y de los palacetes a los que Pedro Sánchez va de vacaciones", ha afirmado, metiendo en la ecuación al presidente del Gobierno.

Además, le ha llamado "farsante y mentiroso": "Puedo demostrar que llevo buscando vivienda para mí desde abril. Ese ático no es para mí".

Ayuso, en sus palabras en la Asamblea, ha mencionado también a José Luis Ábalos y al "piso puesto" para Jéssica Rodríguez. "Eso si es un ascensor social", ha expuesto.

"¿Y cuánto costaba el alquiler del chalé de El Viso para cuando vino Delcy Rodríguez?", ha cuestionado en su intervención la presidente de la Comunidad de Madrid.

También ha tenido tiempo para hablar de los viajes oficiales, tras toda la polémica por su visita a México. Ayuso, ante tal cosa, ha vuelto a mencionar a Illa: "Se ha gastado millones en viajes oficiales a Corea, Bélgica, México y, ya que estaba allí, a California".

"Ustedes han boicoteado el viaje de un político español. Yo, en un país tan peligroso como es México. Cada vez me ponen que estuve más días en la Riviera Maya, ahora va a resultar que estuve allí todo el año", dice, insistiendo en la figura de Sánchez al que dice no vio "en los incendios de la Sierra Oeste, en Aldea del Fresno, en Cadalso y en ninguna población afectada".

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