Ignacio Cembrero analiza el comunicado de Marruecos sobre Ceuta: "Está pensado para tender la mano a Pedro Sánchez"

Ignacio Cembrero analiza las claves del comunicado de Marruecos sobre la crisis de Ceuta, asegura que va "contra toda la clase política que no sea el PSOE" y que, dirigido a la opinión pública marroquí, critica la poca celeridad de España para repatriar migrantes.

Marruecos ha publicado un comunicado en el que expresa su visión de la crisis de Ceuta y en que ataca duramente al PP, asegurando que no está dispuesto a ser "chivo expiatorio" de la bronca política en España.

Ignacio Cembrero señala que se trata de "un comunicado pensado para tender la mano al Gobierno y a Pedro Sánchez, al que ven evidentemente en apuros".

Además, Cembrero considera que este comunicado no solo arremete contra el PP, sino "contra toda la clase política que no sea el PSOE", así como "la prensa y las iniciativas que toman algunos jueces".

Por otro lado, hay otro apartado que estaría "dirigido a su propia opinión pública" al decir que "España no expulsa o no repatría con suficiente celeridad a los inmigrantes". También, indica, habla de los menores que España "no devuelve con suficiente celeridad cuando están sus familias deseando recuperarles". "No es el caso, pero bueno", añade.

Respecto a los 145 muertos del día de la entrada masiva que Marruecos no ha querido recibir, Cembrero explica que se han llegado a ver coches fúnebres que iban con toda la documentación requerida y "han tenido que dar la vuelta". De hecho, señala que el Gobierno español ha expedido visados "de horas" a las familias de los fallecidos identificados para que puedan asistir a sus entierros en Ceuta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido