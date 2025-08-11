¿Cómo se come una hamburguesa correctamente? Estos son los consejos de María José Gómez y Verdú

La experta en protocolo desvela cuál es la manera más adecuada de comer este delicioso plato. Además, tampoco se olvida de su acompañamiento más habitual: las patatas fritas.

María José Gómez y Verdú vuelve a Zapeando para compartir consejos de protocolo. En esta ocasión, la experta muestra cómo se debe comer una hamburguesa correctamente. Nacho García explica, primero, cómo se la comería él, pero, su manera de hacerlo, no es la más adecuada.

"Lo de cogerla lo has hecho muy bien", comenta María José. La experta en protocolo indica que cuando hay pan en la mesa debe manipularse con la manos excepto en tres alimentos: "Bocadillos, sándwich y hamburguesas".

Gómez y Verdú indica que, en el caso de la hamburguesa, se debe partir por la mitad, coger una de las mitades y comerla dando pequeños bocados. "El meñique se debe poner detras para sujetar", añade. Cuando la hamburguesa está más cargada de ingredientes, María José explica que deben partirse porciones más pequeñas y se deben comer con cubiertos. "Esto, las personas que le gustan mucho las hamburguesas, lo van a odiar", se lamenta.

En muchos casos, la hamburguesa va acompañada de patatas fritas. María José explica que la manera de comer este producto depende de cómo se coma su acompañamiento. Si, por ejemplo, la hamburguesa se come con las manos se puden comer las patatas fritas con la mano, pero si, en cambio, se come con cuchillo y tenedor, se deben comer también utilizando los cubiertos.