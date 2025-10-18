'Felipe VI' pide un consejo de moda a Pedro Mansilla: "En el discurso de Nochebuena quiero salir en pantuflas de Pikachu"

Aprovechando la presencia del crítico de moda, el cómico Raúl Pérez se ha convertido en el rey Felipe VI para que le aconseje sobre cómo debe vestir durante su visita a Perú o en su discurso de Nochebuena.

Pedro Mansilla ha visitado El Intermedio para hacer uno de sus 'trajes' a las autoridades que asistieron al desfile del 12 de octubre en Madrid. Pero, antes de marcharse, es interrumpido por el rey 'Felipe VI', que 'visita' el programa gracias a la imitación de Raúl Pérez.

"Disculpen que les interrumpa, tengo una urgencia", se justifica el 'monarca'. "El baño está allí al fondo a la derecha", responde el Gran Wyoming. "No, no es ese tipo de urgencia, es más bien una cuestión de Estado", aclara, "de estilismo de Estado".

El 'rey' va a viajar hasta Perú para inaugurar el 10º Congreso de la Lengua Española, pero no sabe qué ponerse. Mansilla le dice que "bastaría con que fuese vestido con uno de sus estupendos trajes y que llevase una corbata roja, porque es uno de los dos colores de la bandera de Perú".

El 'monarca' también tiene dudas sobre su estilismo para el discurso de Nochebuena. "Estaba pensando dar una imagen más cercana y salir con mis pantuflas", afirma, aunque, como desvela, "Letizia no lo ve porque son de Pikachu".

Mansilla le aconseja con uno de sus estilismos habituales, "impecablemente vestido". "Esa pequeña concesión, el único día que todos los españoles le ven en la televisión, me parece dar mal ejemplo", afirma el crítico de moda, "siga usted por donde va".

