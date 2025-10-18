Ahora
Una veterinaria se queda encerrada en una jaula mientras la está limpiando: este es el vídeo del cómico momento

Aruser@s Weekend

Una veterinaria se queda encerrada en una jaula mientras la está limpiando: este es el vídeo del cómico momento

Alfonso Arús se hace eco en Aruser@s de este incidente que no ha tardado en convertirse en viral. Una veterinaria se queda encerrada en una jaula sin querer.

Este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s, también en su versión Weekend, es quizá uno de los más divertidos que hemos visto en los últimos tiempos. En estas imágenes somos testigos de un momento cómico, pero que bien podría formar parte de nuestras pesadillas más recurrentes.

Las cámaras de seguridad de un hospital veterinario captan el momento en el que una de sus trabajadoras se queda encerrada en una jaula sin querer mientras está limpiándola.

"Por suerte, otro compañero ha logrado ayudarla y rescatarla de esta inesperada hospitalización", explica Alfonso Arús. "Pues menos mal que era la jaula de un perrito inocente y no la de un cocodrilo", comenta Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Gaza denuncia la entrega de cadáveres sin nombre y con "señales de ejecución y tortura" por parte de Israel
  2. Trump le dice no a Zelenski: le niega los ansiados misiles Tomahawks para complacer a Putin
  3. El PSOE asegura que Sánchez contestará en el Senado a "todo lo que sepa" y que "desmontará los bulos del PP frase a frase"
  4. Vox, ni tan obrero, ni tan español
  5. Un joven resulta herido de gravedad tras caer desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid
  6. La reacción de un catedrático al ver que se vendía carne condimentada con un material de construcción: "Puede acarrear problemas gravísimos, incluso la muerte"