El experimento de la clase de ciencias sale mal: el terrorífico vídeo viral del volcán que explota en la escuela

El profesor y los alumnos de esta clase de ciencias han recreado un volcán en clase y lo han hecho con todo lujo de detalles, pero mezclando sustancias químicas aquí y allá, la han liado parda.

Una feria de ciencias de un colegio de Rancagua (Argentina) casi acaba en tragedia por culpa de esta simulación de un volcán que acabó entrando en erupción en plena clase, como podemos ver en este vídeo del que se hace eco Alfonso Arús en Aruser@s.

"El volcán empieza a arder hasta que explota completamente", comenta el presentador desde el plató del programa de laSexta mientras en pantalla pueden verse las imágenes del momento. "Más de una decena de personas, en su mayoría, los niños han tenido algún tipo de lesión facial y quemadura leve", informa.

Angie Cárdenas no duda en señalar que el o los profes se han "arriesgado mucho" y María Moya recuerda que en su época se hacían con plastilina. "Y sal de frutas y vinagre", añade Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.