La experta en protocolo María José Gómez y Verdú analiza la recepción real en Marivent: "Era un circo"

La familia real recibía en su residencia de verano a diferentes representantes de la sociedad civil de las Islas Baleares pero, lo más comentado, han sido los estilismo escogidos por todos ellos.

Hace unos días la casa real celebraba la tradicional recepción en el Palacio de Marivent de Palma. Tanto los reyes como sus hijas apostaban por un look más desenfado y veraniego. Por ejemplo, utilizaban sandalias de esparto. La experta en protocolo María José Gómez y Verdú indica que "el esparto no es para una recepción, y menos una recepción real".

La princesa Leonor, por su parte, aprovechaba un vestido que su madre llevó en otro posado en 2023. La experta indica que, a pesar de ser una buena iniciativa, "en recepciones deberíamos evitar el reciclaje". "El reciclaje está bien para salir en una situación informal", añade.

María José expone que hay muchos diseñadores españoles muy buenos "y que, en estos momentos, podrían vestir con sus marcas", expone Gómez y Verdú. La experta añade que el hecho de que la princesa usara sus diseños podría darles una gran proyección internacional.

El rey Felipe VI, por su parte, lucía con una guayabera de lino blanco. "La guayabera es una prenda formal pero en el Caribe", explica María José. "Aquí, el problema, que al poner un código de etiqueta tan 'light' había gente que iba con guayabera, otros se habían quitado la camisa, Rafael Nadal iba con traje de chaqueta y corbata y, luego, se quitó la corbata...", añade la experta. "Eso era un cachondeo...", comenta Quique Peinado. "Era un circo", resume María José.