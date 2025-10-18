Ahora
La risa floja de Tatiana Arús al presentar la nueva colección de ropa interior de Kim Kardashian que simula estar cubierta de vello púbico

La colaboradora de Aruser@s lleva al Weekend una noticia de última hora: la ropa interior que ha lanzado la firma de Kim Kardashian ya está agotada... y eso que su aspecto no acaba de convencer a Tatiana Arús.

"Si os faltan ideas de qué regalar de cara a estas próximas navidades, aquí tenéis la nueva propuesta de la firma de ropa interior de Kim Kardashian", dice Tatiana Arús en el plató de Aruser@s Weekend intentado -sin éxito- aguantarse la risa.

En pantalla podemos ver esta colección de ropa íntima y sí, efectivamente, tus ojos no te engañan: parece vello púbico. "Están disponibles en diferentes colores, formas y texturas", anuncia la colaboradora, cada vez más azorada.

"Bueno, ahora que llega el invierno y el frío, no viene mal", bromea Hans Arús. "Pues yo no sé qué acogida va a tener, pero de momento, yo he visto en la web que está todo agotado. Espero que es que sea bajo pedido", comenta Tatiana.

