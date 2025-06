Una chica salta de un taxi en marcha porque no tenía dinero: "Ni Tom Cruise se atrevió a hacerlo en una película"

Una joven necesitaba coger un taxi pero, a mitad de viaje, aparentemente, se dio cuenta que no llevaba dinero encima. En lugar de decirle al conductor que tenía un problema, decidió tomar una decisión más drástica. Y el vídeo que lo ilustra ha conseguido hacerse viral.

Como se puede ver en las imágenes, la joven abre la puerta y se lanza a la calle con el vehículo en marcha. La chica rueda por el asfalto y, finalmente, se levanta como si nada. "Ni Tom Cruise se atrevió a hacer eso en una película", afirma Isabel Forner.

Un motorista para, cuando la joven ya está marchándose, y le pregunta. Pero, la chica no hace caso y sigue caminando. El taxi, por su parte, no vuelve a aparecer en escena."En tu caso no te ha pasado jamás", le dice Dani Mateo a la zapeadora. "No, lo pido con precio cerrado y antes... si no tengo pues no cojo", responde Forner.

"Por como está la acera debe hacerlo mucha gente", afirma Dani. "Lo que hacen algunos para no tener que hablar con los conductores", afirma Miki Nadal. "Y lo puedo llegar a entender", concluye Mateo.