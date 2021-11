La farmacéutica y divulgadora científica Boticaria García ha lanzado unos mensajes tranquilizadores para cuando tengamos fiebre. Afirma que la intensidad de la fiebre no significa que estés grave: "La fiebre es nuestra amiga y solo quiere protegernos. Es un mecanismo de defensa frente a las infecciones". Por eso, dice, "hay que tenerle respeto pero no miedo".

Además, no se debe recurrir a la medicación con Paracetamol o Ibuprofeno a la primera de cambio, sino solo cuando la fiebre nos provoque malestar. Tomando la temperatura en las axilas, será normal cuando esté entre los 36ºC y los 37ºC. Habrá febrícula, lo que conocemos como "unas décimas", cuando la temperatura alcance los 37ºC o los 38ºC. La fiebre será moderada cuando llegue a los 38-39ºC, ala cuando alcance los 40ºC y muy alta cuando los sobrepase.

En cuanto a los niños, si tienen menos de tres meses hay que salir al médico pitando en cuanto haya fiebre, pero en el resto las alarmas solo deben de saltar cuando la fiebre supera los 38ºC y el niño se encuentra mal. Hay que tener en cuenta también que algunas maneras en las que solíamos tratar la fiebre ya se ha demostrado que no sirven para nada: "Son métodos de tortura y se ha demostrado que no hacen falta", ha explicado la experta, insistiendo en qué se debe y qué no se debe hacer para tratar la fiebre.

Esta es la cantidad que pueden tomar los niños de ibuprofeno y paracetamol

Boticaria García además ha contado en Zapeando los detalles de dos de los medicamentos más conocidos: ibuprofeno y paracetamol. ¿Se pueden mezclar? ¿cuál es la dosis adecuada?