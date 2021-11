Boticaria García visita el plató de Zapeando para desmontar algunas teorías sobre los medicamentos. Por ejemplo, la experta afirma que, salvo que lo indique el pediatra, no se recomienda alternar el uso del ibuprofeno y el paracetamol, porque no se ha visto que sea más efectivo. Además, Boticaria García también da unas reglas para que la gente sepa cuánta dosis puede dar a sus hijos. Aunque lo mejor es mirar el prospecto, estos son trucos para cuando éste no se tenga a mano.

Por ejemplo, para el ibuprofeno, para saber la dosis del niño tiene que dividirse su peso entre 3 mientras que para saber la cantidad que hay que dar al niño de ibuprofeno se tiene que multiplicar su pero por 0,15. Boticaria García te da todos los detalles sobre estos medicamentos y sus dosis en el vídeo principal de esta noticia.