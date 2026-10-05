Boticaria García explica por qué gastar energía haciendo ejercicio puede hacer que te sientas mejor

"Mover el cuerpo es una estrategia muy buena para cuidar la cabeza", señala Boticaria García cada vez que irrumpe en el plató de Zapeando, donde explica que, aunque pueda parecer contradictorio, "gastar energía haciendo ejercicio puede ayudarnos a sentirnos mejor".

¿Hacer ejercicio cuando estás agotado no es todavía peor? Puede parecer contradictorio, pero hacer ejercicio cuando estamos cansados no tiene por qué aumentar la fatiga. "A corto plazo puedes acabar cansado, pero a medio plazo el ejercicio regular puede reducir bastante la sensación de cansancio, de fatiga y aumentar que te encuentres más vital", asegura Boticaria García.

¿Y por qué ocurre esto? La especialista lo explica a través de las mitocondrias: "La energía se genera en las mitocondrias. Si generas músculo, que es el lugar del cuerpo donde hay más mitocondrias, tienes más energía". Además, combinar el ejercicio de fuerza con cardio también ayuda a mejorar su funcionamiento. "Sirve para poner a punto las mitocondrias, que son esos hornos donde se quema la grasa y se genera energía", explica al especialista.

Según la farmacéutica, de esta forma el cuerpo se vuelve "más eficiente". Así que, aunque pueda parecer una paradoja, "gastar energía haciendo ejercicio puede ayudarnos a sentirnos más y mejor".

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