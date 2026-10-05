Boticaria García agradece a las 143.333 mujeres que han hecho posible 'Mujeres de Hierro': "¡Vamos a por más!"

La farmacéutica acaba de regresar de Río de Janeiro, donde ha participado en el XX Congreso Mundial de Menopausia para presentar los resultados de su proyecto de divulgación sobre salud femenina: 'Mujeres de Hierro'.

Boticaria García acaba de volver de Brasil, pero no lo ha hecho con las manos vacías. La farmacéutica y divulgadora ha participado en el XX Congreso Mundial de Menopausia de la Sociedad Internacional de Menopausia, celebrado en Río de Janeiro, donde ha llevado uno de sus grandes proyectos de divulgación sobre salud femenina: 'Mujeres de Hierro'.

El proyecto 'Mujeres de Hierro' aborda diferentes cuestiones relacionadas con la salud femenina, la perimenopausia y la menopausia, además de aspectos como el ejercicio, la alimentación y el bienestar.

Durante el congreso, Ana Belén Peinado, investigadora del proyecto, quiso agradecer también el apoyo recibido para dar visibilidad y mencionó expresamente a Zapeando y laSexta. Un reconocimiento que la propia Boticaria García ha compartido con sus seguidores.

"Cuando hicimos la presentación del estudio de 'Mujeres de Hierro', los que venían antes de nosotros llevaban una muestra de 379 mujeres con el mismo cuestionario que utilizamos y luego llegó Ana Belén Peinado, con todo nuestro equipo, con 143.333 mujeres", recuerda la especialista, que ha querido poner en valor a todas las mujeres que participaron en el estudio y que hicieron posible que sus resultados llegaran hasta un escenario internacional como el Congreso Mundial de Menopausia.

"Muchas gracias a todas las que participasteis en el estudio, porque gracias a eso en Río de Janeiro hemos podido hablar de las 'Mujeres de Hierro'", ha señalado la farmacéutica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.