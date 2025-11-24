Boticaria García explica en este vídeo todos los beneficios que tiene la calabaza: "Ultraligera, saciante y antioxidante"

La calabaza se ha convertido en uno de los alimentos estrella del otoño. En Zapeando, Boticaria García explicó por qué este vegetal, ligero y nutritivo, está ganando protagonismo en la cocina: aporta pocas calorías, sacia y ofrece interesantes beneficios antioxidantes

Boticaria García visitó Zapeando para hablar de uno de los productos mejor valorados del otoño: la calabaza. "Es todo un descubrimiento", asegura la farmacéutica, ya que se trata de "una verdura ultraligera, saciante y antioxidante".

La experta recordó que 100 gramos de calabaza aportan solo 26 kilocalorías. "No es la reina de las proteínas, no de las grasas ni buenas ni malas, pero es rica en carotenoides y por eso es de color naranja", explica la 'Boti'.

Además, destacó que esta verdura otoñal "tiene poco azúcar". Según señaló, "por cada 100 gramos, tiene un 2% de azúcar, tiene menos que la mayoría de las verduras con sabor dulce", apostilla la colaboradora de Zapeando.

Boticaria García también aclaró por qué la calabaza sabe más dulce cuando se cocina al horno: "Cuando cocinamos la calabaza al horno, los almidones se rompen y liberan maltosa que es azúcar y aumenta el dulcecito. El sabor es dulce, pero hay poco azúcar", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí