Ponerse chulo en una discusión de tráfico no es buena idea, y si no que se lo digan a este conductor que se acerca a la ventanilla del otro vehículo a gritar y recriminar al piloto que estaba utilizando el teléfono móvil mientras conducía. "Te he visto a ti con él, ¡qué te den!", se defiende el hombre del habitáculo, que se enfada y continúa gritando: "Fuera de mi coche, quita de aquí tío. ¿Quieres molestarme? Ven a molestarme pedazo de mierda".

Sin embargo, todo cambia cuando el hombre abandona del vehículo. "¡Menudo bigardo ha salido!", no puede evitar reaccionar Dani Mateo, que defiende que "los hijos se han puesto delante pensando que como se caiga encima de su padre, lo mata".

"El padre era clavadito a Jorge Javier Vázquez", encuentra este parecido Berta Collado. Y tú, ¿opinas igual que la colaboradora? Dale al play para analizar los rasgos.