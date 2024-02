Recientemente se ha presentado una nueva aplicación de Inteligencia Artificial llamada 'Sora' que permite hacer vídeos utilizando esta nueva tecnología. Esto genera una gran inquietud entre los zapeadores que no saben si, en pocos años, los presentadores de televisión podrán ser sustituidos gracias a la IA. Para resolver esta duda tienen la oportunidad de charlar con Daniel Sánchez, fundador de Gammera Nest y experto en IA.

Dani Mateo le plante a Daniel la pregunta y, entre risas, el experto le responde: "¿De verdad quiere saberlo?". "Estamos en el momento de la especulación", afirma Mateo. "Cada vez va a ser más fácil crear modelos en movimiento", argumenta Daniel. "Con vídeo lo que va a pasar es que hacer spots, hacer anuncios, hacer televisión se va a convertir en algo de yo decido lo que quiero ver y luego la IA hace un poco lo que parece", añade.

Cristina Pedroche le transmite también su miedo a Sanchez por las posibilidades de la IA. "A mi me da mucha pena esto y me da miedo, en el fondo nos estamos tomando a cachondeo pero, si alguien puede presentar este programa... nos vamos a quedar sin trabajo". Este la tranquiliza afirmando que "no lo van a hacer tan bien".