Este año Dani Mateo, junto con Cristina Pardo, serán los encargados de despedir el año en laSexta. Al igual que Cristina Pedroche destaca por su look, Dani no se quedará atrás con el look que lucirá en la Puerta del Sol. Un estilismo que todavía no está cerrado y que sigue en manos los espectadores.

El presentador ha contado en Zapeando una llamativa anécdota de la primera vez que presentó las campanadas. Mateo se encontró con Josie y ambos compartían nerviosismo: uno por encargarse de despedir el año y el otro por el estilismo de Cristina Pedroche.

Para calmar la situación, el estilista le propuso a Dani tomar unos chupitos mientras escuchaban 'La ventanita'. "Me costó encontrar mi plató, por poco salgo en el de La Uno", añade Mateo.