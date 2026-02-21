Ruxxo cuenta a Thais Villas si se siente apoyado por otros raperos: "Sabía que nadie me iba a querer"

El artista, además de rapear, también es creador de contenido y policía. Ruxxo considera que él no sería el rapero que es hoy en día si no fuera agente.

Ruslán Elá Ayana es un creador de contenido conocido como Ruxxo que, además, es uno de los primeros policías negros de nuestro país. Además, también es rapero. Ruxxo ha compartido su experiencia con Thais Villas siendo agente de policía y, además, también le ha contado cómo comenzó en el mundo del rap.

Ruxxo explica que él siempre fue rapero, pero que hasta que no ingresó en la policía "no decidí grabar mis canciones, escribirlas, irme a un estudio...". "Es decir, cuando tú tienes una seguridad laboral es cuando dices...", comenta Thais, entre risas. "Hombre, no soy tonto", responde el artista.

"Sabía que nadie me iba a querer, ni los raperos ni los policías en ese sentido", comenta. Ruxxo no se siente apoyado por otros raperos. "En el rap siempre ha habido mucho ego, da igual que seas policía o no lo seas", señala.

El rapero indica que la gente "tiene su ego, quieren ser el mejor rapero, pero yo siempre les digo lo mismo: 'Tengo más calle que todos vosotros'". Ruxxo cree que él no sería el rapero que es si no fuera policía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.