'Rufián' canta su nuevo himno en El Intermedio: "Y si en Esquerra me llaman 'botifler', que les den, Madrid está fetén"

El 'portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados' afirma que, a pesar de que quizá no tiene el apoyo de ningún partido, tiene un himno con el que busca unir a la izquierda.

Raúl Pérez se convertía en 'Gabriel Rufián' para compartir con El Intermedio sus impresiones tras su acto en la Sala Galileo Galilei junto a Emilio Delgado, diputado de Más Madrid. El 'portavoz de ERC en el Congreso' le muestra a Wyoming una botella de agua.

"Esto es la izquierda", le dice 'Rufián' al presentador. "¿Cuánto pesa la izquierda?", pregunta. "No sé", responde Wyoming, "si me incluye a mí unos cinco o seis kilos más que me he metido esta Navidad...". "Efectivamente, por eso, si aguantamos a la izquierda durante un día entero te da sed", indica el 'político'.

'Rufián' se bebe la botella de un trago y le dice que si no se hidrata bien no puede tener "este pedazo de cutis resplandeciente". 'Gabriel' le cuenta que brilla tanto porque él bebe ocho litros de agua al día y, además, es "el faro de la izquierda".

"Puede que no tenga el apoyo de ningún partido", afirma, "pero tengo algo mucho mejor: un himno". 'Rufián' se levanta para cantar ese himno y mostrarlo a todo el público. El 'portavoz de ERC' hace su propia versión de la canción 'Shut Up (And Sleep With Me)' de Sin With Sebastian.

"'Rufián', ya estoy aquí tranquilos que a todos voy a salvar", canta el 'político', "tenemos que juntarnos, esto va por ti Sumar". "Este año nos vamos a juntar", sigue el tema, "que soy 'indepe' nadie se va a acordar, y si en Esquerra me llaman 'botifler'... que les den, Madrid está fetén". "No hay que discutir, esto parece un ring", canta, "ya llegó el 'king', Rufián ya está en Madrid".

