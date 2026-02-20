Dani Mateo no cree que Pedro Sánchez haya participado en 'Polònia': "Hace mucho que no tiene tan buena cara"

El presidente del Gobierno sorprendía apareciendo en la gala de aniversario del mítico programa de humor catalán. Sánchez participó en uno de los sketches en los que una mujer del público se iba a caracterizar como él.

El programa de humor de la televisión catalana TV3 'Polònia' ha cumplido 20 y lo celebraron con una gala este jueves en la que no faltaron sus 'personajes' más míticos. Pero, además, también contaron con un cameo sorpresa.

Como se puede ver en las imágenes, Nesa Vidaurrázaga, que suele interpretar a la 'regidora sin nombre' del programa, pidió un voluntario para caracterizarse. Una mujer del público, María, se ofreció y pidió que la convirtieran en Pedro Sánchez.

Nesa la acompaña hasta maquillaje y le cuenta a Helena Fenoy, la maquilladora, que María se quiere convertir en el presidente del Gobierno. Después de un rato, presentan el resultado del maquillaje y, al girar la silla, se puede ver al mismo Pedro Sánchez.

Cuando aparece, se puede escuchar al público gritar y aplaudir ante la sorpresa. "Creo que el equipo de 'Polònia' ha hecho una muy buena caracterización", dice el presidente, "quizá deba mejorar la imitación".

El presidente, además, también ha compartido el vídeo en sus redes sociales al que ha sumado una felicitación para el programa catalán.

"Lo malo es que alguno se lo creyó y pidió a las maquilladoras que le pusieran unos pómulos presidenciales sexys", señala Isabel Forner. "Está claro que no es Pedro Sánchez, es María maquillada", señala Dani Mateo, "no ves que tenía muy buen aspecto". "Hace mucho que Pedro no tiene tan buena cara", concluye.

