Así reacciona James Rhodes cuando Isma Juárez le propone tocar las castañuelas: "Mátame camión, ahora mismo"

El pianista lleva al reportero a su cafetería favorita de Madrid donde, como afirma, hacen "un bizcocho que te cagas". Juárez aprovecha para saber si el músico ha tenido algún acercamiento a la musica española "a nivel instrumental".

Isma Juárez vuelve con su sección 'Locos por España' que, en esta ocasión, tiene como protagonista al pianista James Rhodes. Este ha declarado estar "enamorado" de España y su cultura. El reportero ha aprovechado para pedir a Rhodes que le lleve a uno de sus lugares favoritos.

El pianista le lleva hasta una de sus cafeterías preferidas de Madrid. "Voy cuando puedo, cuando no estoy encadenado a mi piano", comenta. El músico le dice que preparan "un bizcocho que te cagas". "Me han dicho que es tu favorito", señala Isma.

James desvela que es un goloso y un poco "como un peque con un zapato nuevo". Además, no quiere contarle a Juárez de qué es para que el reportero se sorprenda. "Está muy bueno, James", confirma Isma. "¿Esto te ayuda a tocar el piano?", pregunta. "No, es un bizcocho...", responde James.

Juárez quiere saber si él, como músico, ha tenido algún acercamiento a la música española "a nivel instrumental". Isma le da unas castañuelas y le pide que "haga algo" con ellas. "Es muy difícil", comenta el reportero.

"Estoy muy decepcionado", responde, James, 'molesto', "mira tu cara". Juárez no tiene ni idea de cómo se toca este instrumento. Rhodes le pide que le haga una demostración. Cuando Isma lo intenta no consigue hacerlo y James comienza a reír. "Mátame camión, ahora mismo", afirma el pianista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.