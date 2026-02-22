Carmen Arias cuenta a Andrea Ropero que nunca escondió que su hermano desapareció durante la dictadura militar argentina

Carmen es la presidenta de la Asociación Madres Plaza de Mayo. Los militares se llevaron a su hermano Ángel del piso en el que vivía y, según les contaron, estaba "muy malherido o muerto, no se sabe".

Carmen Arias es la presidenta de la Asociación Madres Plaza de Mayo y Leonardo Fossati es hijo de dos desaparecidos durante la dictadura militar argentina. Ambos se han reunido con Andrea Ropero después de que la asociación haya recibido el premio Abogados de Atocha.

Fossati cuenta a la reportera que él nació en 1977, en uno de los centros clandestino de detención donde estaban sus padres secuestrados. "De esto me enteré en el año 2005, cuando tenía 28 años", expone. Leonardo se crio con una familia de civiles, pero siempre tuvo dudas sobre su identidad.

Finalmente, decidió preguntar a sus familiares de manera abierta sobre ello. "Y fue ahí donde, al poquito tiempo después, me acerqué a 'Abuelas de la Plaza de Mayo'", indica. "Fue una tristeza y una alegría enorme a la vez, porque cuando me enteré de que había llegado a la verdad, entendí que esa búsqueda había llegado a su final", indica.

Ángel, el hermano de Carmen, es otro de los desaparecidos de la dictadura militar argentina. "Nosotros sabíamos que era militante", indica Arias. Según les contaron, su hermano fue detenido en el piso en el que vivía. "Se lo llevaron muy malherido de ahí, o muerto, no se sabe", cuenta.

"A partir de ese momento mi madre y mi padre empezaron la búsqueda", explica Carmen, "y, como a todos, nos contestaban que no estaba en ningún lado". La desaparición de su hermano marcó a su familia. "La única preocupación era tratar de encontrarlo", señala Carmen.

Carmen explica que ella nunca ocultó que su hermano era uno de los desaparecidos. "Nunca tuve miedo", afirma, "lo conté siempre". "Había familias que lo ocultaban, por miedo", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.