Ahora

Premios Goya

Alberto Rey, sobre el Goya Internacional 2026 a Susan Sarandon: "Merecido pero sobre todo oportuno; va a dar un discurso explosivo"

Nuestro experto en cine explica por qué es tan merecido que la Academia de cine haya concedido el Goya Internacional 2026 a la gran Susan Sarandon. En el vídeo, todos los detalles.

Susan

La Academia de cine ha concedido el Goya Internacional 2026 a Susan Sarandon, que estará en Barcelona el próximo 28 de febrero, día en que se celebra la 40º edición de estos premios.

La Academia concede este premio a la mítica actriz de 'Thelma y Louise' por todas esas interpretaciones inolvidables que forman parte de la cultura popular. Además, es una actriz comprometida que, como dice Cristina Pedroche, ha tenido muchos problemas por ello. Pero, ¿qué le parece este premio a nuestro experto en cine Alberto Rey?

"Es una superestrella", sentencia. "Merecido, pero sobre todo oportuno. Este es el año, además, en que Susan Sarandon cumple 80 años", asegura Rey, bromeando, o no: "Somos ya todos muy mayores". Sin embargo, Rey creía que este Goya de Honor iba a ir para la actriz Glenn Close: "Lo creíamos muchos, porque ahora es una 'chica Javis'".

Ahora bien, Susan Sarandon es la actriz políticamente más comprometida de Hollywood. Tanto ella como su ex, Tim Robbins, llegaron a estar vetados en la ceremonia de los Oscar porque cada vez que cogían el micro, la liaban... Va a dar un discurso, probablemente explosivo", sentencia Rey. En el vídeo podemos ver al completo su análisis y los comentarios de los zapeadores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a aparecer en los archivos de Epstein: una menor de 13 años habría sido "obligada a practicarle sexo oral hace 35 años"
  2. Muere en el hospital una de las heridas en la tragedia de Adamuz: el balance de víctimas mortales se eleva a 46
  3. La Fiscalía insta a Aldama a presentar en la Audiencia Nacional las pruebas que dice tener sobre la financiación irregular del PSOE
  4. Illa sale del hospital con alta domiciliaria para continuar con el tratamiento en casa
  5. España, ante un tren infinito de lluvia y viento: Leonardo podría convertirse en la quinta borrasca consecutiva en golpear la Península
  6. Rosalía, la sorpresa del concierto por Palestina de Barcelona: "Hoy especialmente es un honor estar en este escenario"