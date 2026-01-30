Alberto Rey, sobre el Goya Internacional 2026 a Susan Sarandon: "Merecido pero sobre todo oportuno; va a dar un discurso explosivo"

Nuestro experto en cine explica por qué es tan merecido que la Academia de cine haya concedido el Goya Internacional 2026 a la gran Susan Sarandon. En el vídeo, todos los detalles.

La Academia de cine ha concedido el Goya Internacional 2026 a Susan Sarandon, que estará en Barcelona el próximo 28 de febrero, día en que se celebra la 40º edición de estos premios.

La Academia concede este premio a la mítica actriz de 'Thelma y Louise' por todas esas interpretaciones inolvidables que forman parte de la cultura popular. Además, es una actriz comprometida que, como dice Cristina Pedroche, ha tenido muchos problemas por ello. Pero, ¿qué le parece este premio a nuestro experto en cine Alberto Rey?

"Es una superestrella", sentencia. "Merecido, pero sobre todo oportuno. Este es el año, además, en que Susan Sarandon cumple 80 años", asegura Rey, bromeando, o no: "Somos ya todos muy mayores". Sin embargo, Rey creía que este Goya de Honor iba a ir para la actriz Glenn Close: "Lo creíamos muchos, porque ahora es una 'chica Javis'".

Ahora bien, Susan Sarandon es la actriz políticamente más comprometida de Hollywood. Tanto ella como su ex, Tim Robbins, llegaron a estar vetados en la ceremonia de los Oscar porque cada vez que cogían el micro, la liaban... Va a dar un discurso, probablemente explosivo", sentencia Rey. En el vídeo podemos ver al completo su análisis y los comentarios de los zapeadores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.