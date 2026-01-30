Rosalía revoluciona el concierto Manifest x Palestina tras su aparición sorpresa: "No sé si gritaban de emoción o porque pensaban que les iban a cobrar la entrada"

Todos los beneficios del concierto en el que actuó la aclamada artista catalana, además de cantantes como Amaia o Bad Gyal, se destinarán a impulsar y reconstruir proyectos culturales en Gaza y Cisjordania.

La aclamada cantante catalana Rosalía sorprendió al público del concierto Manifest x Palestina de Barcelona, cuyo objetivo es recaudar fondos, tras aparecer en el evento para interpretar una de las canciones más escuchadas de su último disco 'Lux', 'La Perla'.

"Hola, mi Barcelona. Hoy, especialmente, es un honor subir a este escenario", dijo la artista de 33 años entre gritos, móviles en alto y aplausos antes de comenzar su breve actuación.

Asimismo, en este concierto solidario actuaron artistas como Amaia, Bad Gyal o la palestina Lina Makoul y asistieron figuras como Pep Guardiola o Eduard Fernández.

Por su parte, Rosalía dejó en silencio el recinto con una versión de 'La Perla' acompañada por cinco músicos.

Todos los beneficios del concierto se destinarán a impulsar y reconstruir proyectos culturales en Gaza y Cisjordania, canalizados a través del PPAN (Palestinian Performing Arts Network) y centros culturales independientes como el Lajee Center (Camp de Refugiados de Aida) y el Dar Qandeel (Tulkarem).

En 'Zapeando', Cristina Pedroche se ha preguntado si los asistentes gritaban "de emoción" o porque "pensaban que en cualquier momento les iban a cobrar la entrada a 300 euros", ha bromeado.

"Imagínate salir y que te cobren la diferencia, me va a tener que venir a buscar a mí la Flotilla porque no tengo dinero", añade Dani Mateo.

