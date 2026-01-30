Alberto Rey analiza el fenómeno cinematógrafico de 'La asistenta': "Si no viniera firmada por Paul Feig, pensaríamos que es la peor película del siglo"

El gran experto en cine de Zapeando, Alberto Rey, habla así de la que es, sin duda, la película del año, al menos, la más taquillera en nuestro país. Da al play para conocer su opinión. ¿Ya has ido a verla al cine?

'La asistenta' es sin duda un fenómeno no solo literario ("ha conseguido que María Pombo por fin lea", bromea el cómico Nacho García) y la adaptación cinematográfica ha conseguido desbancar a Avatar 3 de lo más alto de la taquilla española.

La película protagonizada por Sydney Sweeney se estrenó el primer día del año en España y lleva ya recaudados 10 millones y 300 millones en todo el mundo. "Si no viniera firmada por Paul Feig, que es el director de 'La boda de mi mejor amiga', podríamos pensar que es la peor película de la década y del siglo", afirma nuestro experto en cine, Alberto Rey: "Pero es que es evidente que sabe lo que está haciendo. Él hace lo que quiere hacer".

El experto analiza 'La asistenta' como una mezcla de 'Mujeres desesperadas', '50 sombras de Grey' y tu tía Paqui, aquella vez que se cogió un pedo en la boda de tu prima". Con todo esto, Cristina Pedroche pregunta si es mejor que el libro, porque confiesa que se ha leído todos los libros de esa autora: "Es que es muy excesiva", responde Rey. "Es una película muy extrema".

Rey confiesa que la ha visto hasta dos veces y en las salas, "la gente aullaba. La gente estaba vibrando". Y es que, tal como remata Rey, "¿cuántas veces te has sentido como una cochina comiéndote una hamburguesa y a la vez es el mejor momento de tu vida? Es que es todo perfectamente compatible".

Como nota, nuestro experto en cine le da un 5: "Es mucho más difícil hacer una obra maestra buena que hacer una obra maestra claramente basura que está a favor del público". En el vídeo podemos ver al completo su opinión así como los comentarios de nuestros zapeadores.

